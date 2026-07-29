PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Seniorin aus Altenzentrum vermisst

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Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim, Hospitalstraße,

Mittwoch, 29.07.2026, 10:00 Uhr

(fh)Seit heute Morgen wird die 81-jährige Anna Edith Binstadt aus einem Altenheim in Geisenheim vermisst. Gegen 10:00 Uhr verließ die Dame ihre Einrichtung in der Hospitalstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Frau Binstadt ist etwa 1,55 m groß, hat eine normale Statur und graue Haare. Sie ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs und könnte sich in einer orientierungs- oder hilflosen Lage befinden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

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