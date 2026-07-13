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POL-RTK: 40-Jährige aus Rüdesheim vermisst

POL-RTK: 40-Jährige aus Rüdesheim vermisst
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Bad Schwalbach (ots)

40-Jährige aus Rüdesheim vermisst,

Rüdesheim am Rhein, seit Samstag, 11.07.2026

(kq)Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 40-jährigen Angela Quiring aus Rüdesheim am Rhein.

Die Frau ist in einer Einrichtung des betreuten Wohnens in der Eibinger Oberstraße wohnhaft. Zuletzt wurde sie am vergangenen Samstagabend gesehen. Am Sonntag sowie am Montag konnte sie durch das Pflegepersonal nicht angetroffen werden.

Angela Quiring ist geistig eingeschränkt und örtlich nicht orientiert. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat blond gefärbte Haare mit herausgewachsenem Ansatz und trägt eine Ray-Ban-Brille.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Angela Quiring werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 91120 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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