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POL-RTK: Zwei Kinder in Rüdesheim vermisst

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Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, Eibingen, Freitag, 19.06.2026, 14:30 h

Heute seit 14:30 Uhr werden in Rüdesheim am Rhein zwei Kinder vermisst. Es handelt sich um 12jährige Joisie Elsner und den 13jährigen Leon Thönnissen. Joisie hat blonde Haare, trägt ein rosa T-Shirt und weiße Shorts. Leon trägt ein schwarzes T-Shirt und schwarze Shorts. Eventuell halten sie sich im Bereich Rüdesheim Eibingen, Windeck, Nothgottes auf. Wenn Sie die Kinder sehen, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120

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