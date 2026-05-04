PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind+++

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Bad Schwalbach (ots)

Vermisst wird seit dem 04.05.2026, gegen 21.44 Uhr, die 10-jährige Alisia Diestelkamp. Alisia wurde letztmalig am 04.05.2026, gegen 16.30 Uhr, in Aarbergen Daisbach gesehen. Sie ist etwa 140 cm groß, wiegt 40kg und hat braune glatte schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einem blauen Bandana, einem blauen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Sporthose. Da alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden von Alisia geführt haben, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach bzw. die Kriminalpolizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-0 oder dem bundesweiten Polizeinotruf 110 zu melden.

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