PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 44jährige aus Rüdesheim am Rhein vermisst

POL-RTK: 44jährige aus Rüdesheim am Rhein vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Schwalbach (ots)

(rf) Seit Freitag, den 26.12.2025, wird die 44-jährige Derya Dolmaz aus Rüdesheim am Rhein vermisst. Frau Dolmaz wurde zuletzt am Donnerstag, den 25.12.2025 an ihrer Wohnanschrift in Rüdesheim am Rhein gesehen. Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, hat eine kräftige Figur und trägt schulterlange dunkelbraune Haare. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer roten Jacke, einer Jeans oder einer bunten Leggins. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau Dolmaz in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 10:05

    POL-RTK: +++ Verkehrsunfallfluchten +++

    Bad Schwalbach (ots) - Außenspiegel abgefahren und geflüchtet, 65232 Taunusstein-Hahn, Scheidertalstraße, Donnerstag, 25.12.2025, 14:45 Uhr bis 16:20 Uhr (kn) Ein unbekannter Fahrer war während des genannten Zeitraums mit seinem Pkw auf der Scheidertalstraße, aus Richtung Aarstraße kommend, unterwegs. Auf Höhe der Haunummern 17 - 21 streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte dabei den ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 15:31

    POL-RTK: Harley-Davidson über Nacht aus Garage gestohlen

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Harley-Davidson über Nacht aus Garage gestohlen, Taunusstein-Wehen, Schumannstraße, 21.12.2025, 22:00 Uhr bis 22.12.2025, 10:00 Uhr (pl)In der Nacht zum Montag wurde in Taunusstein-Wehen ein Motorrad der Marke "Harley-Davidson" entwendet. Die schwarze Maschine im Wert von rund 20.000 Euro war in einer Garage in der Schumannstraße abgestellt. Zuletzt war am Zweirad das Kennzeichen "EMS-LR 7" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren