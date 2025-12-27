PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 44jährige aus Rüdesheim am Rhein vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(rf) Seit Freitag, den 26.12.2025, wird die 44-jährige Derya Dolmaz aus Rüdesheim am Rhein vermisst. Frau Dolmaz wurde zuletzt am Donnerstag, den 25.12.2025 an ihrer Wohnanschrift in Rüdesheim am Rhein gesehen. Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, hat eine kräftige Figur und trägt schulterlange dunkelbraune Haare. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer roten Jacke, einer Jeans oder einer bunten Leggins. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau Dolmaz in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

