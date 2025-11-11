PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 20-Jähriger aus Taunusstein-Hahn vermisst

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße,

seit 10.11.2025 um 15:30 Uhr

(kq/fh)Seit Montag, dem 10.11.2025 um 15:30 Uhr wird der 20-jährige Samir Hashimi aus Taunusstein-Hahn vermisst. Der 20-Jährige hatte um 15:30 Uhr ein Einkaufszentrum in Taunusstein-Hahn aufgesucht und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste ist geistig eingeschränkt. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Samir Hashimi ist ca. 180 cm groß, von schmaler Statur und hat kurzes dunkles Haar. Zudem trägt er einen kurzen Bart. Zuletzt hat er eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkelblaue Jeans und helle Sneaker getragen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell