POL-RTK: 14-jährige aus Oestrich-Winkel vermisst

POL-RTK: 14-jährige aus Oestrich-Winkel vermisst
Bad Schwalbach (ots)

Oestrich-Winkel,

Freitag, 24.10.2025,

(rf) Seit Freitag, den 24.10.2025, wird die 14-jährige Alyssa Sauer aus Oestrich-Winkel vermisst. Die Alyssa wurde zuletzt am Freitag, den 24.10.2025 um 16:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Oestrich-Winkel gesehen, seitdem ist die 14-jährige unbekannten Aufenthaltes. Die Alyssa ist etwa 170 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Jacke, welche ihr bis zu den Knien reicht. Die Alyssa könnte sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch das gesamte Bundesgebiet bewegen. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Imhof, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

