POL-RTK: +++ 57-Jährige aus Eltville am Rhein vermisst +++

(Sw) Seit heute Nachmittag um 14:15 Uhr wird die 57-jährige Frau Monika PAULUS aus Eltville am Rhein vermisst. Im Zeitraum zwischen ca. 12:00 Uhr und 14:15 Uhr verließ sie ihre Wohnanschrift in Eltville und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise hält sie sich im Raum Frankfurt am Main auf. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau PAULUS in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist 162 cm groß, 62 kg schwer und hat eine westeuropäische Erscheinung. Sie hat lange braune Haare und ist vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Jungle", einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Pantoletten bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

