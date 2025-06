PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstensuche nach 74-Jähriger aus Aarbergen-Hausen über Aar

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Aarbergen-Hausen über Aar,

Seit Donnerstag, 26.06.2025

(fh)Aktuell sucht die Polizei nach der 74-jährigen Karin Höhn aus Hausen über Aar. Am gestrigen Tage bestand noch telefonischer Kontakt zu ihr, gesehen wurde sie zuletzt am Montag, dem 23.06.2025. Frau Höhn ist etwa 1,70 m groß, von sehr schlanker Gestalt und hat ein gepflegtes Äußeres sowie weiße Haare. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell