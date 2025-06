PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 81-Jähriger in Geisenheim vermisst

Bad Schwalbach (ots)

Aus einer Seniorenresidenz in der Rheinstraße in Geisenheim wir der 81-jährige Rolf Köthe vermisst. Herr Köthe ist etwa 170 cm groß und schlank. Er trägt eine Brille. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Herr Köthe ist normalerweise auf eine Gehhilfe angewiesen, die er jedoch nicht dabei hat. Sein Gangbild ist deshalb vermutlich auffällig. Herr Köthe wurde am Vormittag des 06.06.2025 das letzte Mal gesehen. Er ist zunehmend orientierungslos und aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes eventuell auf ärztliche Hilfe angewiesen. Sollten Sie Herr Köthe irgendwo sehen oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort haben, informieren sie bitte die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter 06722-91120 oder den Notruf 110.

