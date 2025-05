PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenfahndung der Polizei - 48-jähriger aus Walluf-Oberwalluf vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(Sto) Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit dem gestrigen Montag, dem 05.05.2025, wird der 48 Jahre alte Nils Patrick Pittermann aus Walluf-Oberwalluf vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Vermisste zuletzt am Morgen des 05.05.2025, gegen 08:00 Uhr, von Angehörigen an seiner derzeitigen Wohnanschrift in Walluf-Oberwalluf gesehen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Pittermann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Ebenso könnte er bereits in einem Pkw, einem grauen Land Rover Freelander 2 mit Wiesbadener Kennzeichen, überregional unterwegs sein.

Herr Pittermann ist ca. 190cm groß, von kräftigerer Statur und hat langes, dunkles und leicht gewelltes Haar, welches er regelmäßig zum Zopf gebunden trägt. Zudem trägt er einen kurzen Bart sowie eine markante Brille mit schwarzem Rahmen. Zur aktuell getragenen Kleidung können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Der Vermisstenmeldung ist ein Lichtbild beigefügt.

Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen. Selbstverständlich kann diesbezüglich auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

