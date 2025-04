PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++11-jährige aus Taunusstein vermisst+++

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

(ck)Seit Donnerstag, den 17.04.2025, wird die 11-jährige Valeria Chaplinska aus Taunusstein vermisst. Valeria verließ die elterliche Wohnung am Donnerstag, den 17.04.2025 gegen 17:00 Uhr in unbekannte Richtung. Konkrete Anlaufadressen sind derzeit nicht bekannt. Vermutlich hält sie sich aber in Wiesbaden auf. Die Vermisste ist 165 cm groß, hat eine kräftige Statur und orange gefärbte Haare. Valeria trägt eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover und schwarz/lila farbene Turnschuhe. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell