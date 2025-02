POL-RTK: 83-jährige Seniorin aus Krankenhaus in Idstein vermisst

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Beuerbach-Verdächtige Männer beobachtet, Hünstetten-Beuerbach, Am Wurmberg, Donnerstag, 13.02.2025, 19:50 Uhr bis 20:45 Uhr (fh)Am Donnerstagabend sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Hünstetten-Beuerbach eingebrochen und haben Beute in Form von Schmuck und einer Uhr mitgehen ...

