POL-RTK: 25-Jähriger aus Geisenheim vermisst

Bad Schwalbach (ots) - 1. Brand in Krankenhaus, Rüdesheim, Elbinger Straße, Mittwoch, 29.01.2025, gegen 10:05 Uhr (am)Am Mittwoch kam es in Rüdesheim zu einem Brand in einem Krankenhaus. In dem Objekt in der Elbinger Straße fing gegen 10:05 Uhr ein Geschirrspüler auf einer der Stationen Feuer. Nach ersten ...

