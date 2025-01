PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenfahndung der Polizei - 17-Jährige aus Lorch vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(Sto) Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit dem gestrigen Freitag, dem 03.01.2025, wird die 17 Jahre alte Eva Lotta Wittemann aus Lorch vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, ihr Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte die Jugendliche am Abend des 03.01.2025 nicht nach Hause zurück. Beim letzten bekannten Aufenthaltsort handelt es sich um die Kirchgasse in Wiesbaden, dort befand sich die Vermisste gemäß aktuellen Ermittlungen am 03.01.2025 gegen 20:30 Uhr.

Sie ist ca. 160cm groß, hat eine dünne Statur und lange blonde Haare. Zuletzt hat sie eine Jeans und eine schwarze Winterjacke getragen, zudem hat sie eine beige Handtasche mit sich geführt. Auffällig dürfte ein Piercing ("Ring") an einem Nasenflügel sein.

Der Vermisstenmeldung ist ein Lichtbild beigefügt.

Die Polizei Rüdesheim nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen. Selbstverständlich kann diesbezüglich auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

