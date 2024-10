PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 12-Jährige aus Hohenstein vermisst

Bad Schwalbach (ots)

Hohenstein-Burg Hohenstein,

Seit Sonntag, 27.10.2024

(fh)Seit vergangenem Sonntag wird die 12-jährige Ria Alexia Domix aus Hohenstein vermisst. Ria beabsichtigte am Sonntag Freunde in Bad Schwalbach zu treffen, kehrte aber bislang nicht nach Hause zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei führten bisher nicht zum Auffinden der 12-Jährigen. Die Vermisste ist etwa 1,55 m groß, hat schulterlange dunkelbraune Haare und trägt vermutlich einen grauen Kapuzenpullover und eine grau Jogginghose. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Diese werden aber auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

