POL-RTK: 15-Jährige aus Taunusstein-Wehen vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Freitag, dem 13.09.2024, wird erneut die 15-Jährige Sophia Pascal Marker aus einer Unterkunft in Taunusstein-Wehen vermisst. Die Jugendliche verließ am Freitagabend die Einrichtung und kehrte nicht wie vereinbart zu dieser zurück. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, die Polizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Sie stammt aus dem Raum Saarbrücken und hat auch weiterhin Bezüge nach dort. Darüber hinaus könnte sie sich auch in Worms und Umgebung aufhalten. Sophia ist ca. 155 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

