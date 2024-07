PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brüderpaar aus Rüdesheim vermisst,

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, Vincenzstraße,

Sonntag, 21.07.2024

(fh)Seit Sonntag, den 21.07.2024 werden die 15 und 12 Jahre alten Brüder Tim und Nick Dudas aus einer Jugendeinrichtung in Rüdesheim vermisst. Die beiden Jungen waren seit dem 12.07.2024 gemeinsam mit ihrer Mutter absprachegemäß unterwegs. Am Sonntag unterließ es die Mutter jedoch die Kinder wieder zur Einrichtung zurückzubringen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie könnten mit einem grauen VW Passat (GI-GU 234) unterwegs sein. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden leitet nun die Suche nach den Vermissten und nimmt Hinweise zu deren Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Die Hinweise können auch an jede anderen Polizeidienststelle gerichtet werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell