POL-RTK: 60-Jähriger aus Krankenhaus vermisst, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 16.07.2024, 05:00 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Dienstag, dem 16.07.2024 wird der 60-jährige Jan Paape aus einem Bad Schwalbacher Krankenhaus vermisst. Dienstagfrüh wurde Herr Paape zuletzt in seinem Patientenzimmer in der Klinik im Martha-von-Opel-Weg gesehen, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist 1,88 m groß, von schlanker Statur und hat eine halbseitige Gesichtslähmung sowie eine Sprachstörung. Angaben zu seiner aktuellen Bekleidung können nicht gemacht werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine Orientierungslosigkeit bei Herrn Paape nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

