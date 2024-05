POL-RTK: +++ Öffentlichkeitsfahndung 61-Jähriger aus Idstein vermisst +++

Bad Schwalbach (ots) - 1. Exhibitionist in Linienbus Taunusstein-Hahn, Aarstraße Freitag, 17.05.2024, 19:25 Uhr (SIm) Am frühen Freitagabend manipulierte ein Mann in einem Linienbus an seinem Geschlechtsteil und griff nach Ansprache eine Frau körperlich an. Gegen 19:25 Uhr entblößte sich ein 44-jähriger Mann ...

mehr