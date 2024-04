PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-jährigen Zoe Boda+++

Bad Schwalbach (ots)

Die Zoe wurde letztmalig am 11.04.2024, gegen 15.00 Uhr, von ihrer Mutter in Aarbergen gesehen. Die Zoe ist etwa 1,65 m groß, sie wiegt ca. 60 kg, hat eine normale Statur und lange braun/blonde Haare. Sie trägt eine schwarze Adidas Hose, ein weißes Top und eine weiße Strickjacke. Eventuell hält sich Zoe mit einem Freund in Wiesbaden auf. Da alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach und die Kriminalpolizei in Wiesbaden nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-0 bzw. bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

