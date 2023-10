PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 61-jährige Frau aus Idstein vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

61-jährige Frau aus Idstein vermisst,

Idstein, 28.10.2023,

(pl)Seit Samstag, dem 28.10.2023, wird die 61-jährige Bärbel Hanika aus Idstein vermisst. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kann eine Gefahr für die Vermisste nicht ausgeschlossen werden. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Das Handy der 61-Jährigen wurde zuletzt am Montag im Bereich von Kehl (Baden-Württemberg), an der Grenze zu Frankreich, lokalisiert. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in Frankreich aufhält. Frau Hanika ist ca. 1,75 Meter groß, etwa 90 Kilogramm schwer und hat helle kurze Haare. Sie könnte mit einem weißen Nissan Micra mit Rüdesheimer (RÜD) Kennzeichen unterwegs sein. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell