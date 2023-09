POL-RTK: 17-jährige Snizhana SHANDYBA vermisst +++ Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Bad Schwalbach (ots) - 1. Versuchter Einbruch in Bürogebäude, Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 22.09.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 07:00 Uhr (wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht in ein Bürogebäude in Geisenheim einzubrechen. Der oder die Einbrecher nutzten einen unbeobachteten Moment um sich dem Bürogebäude der Hochschule ...

