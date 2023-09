PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei - 17-Jährige aus Taunusstein-Wehen vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Montag, dem 11.09.2023 wird die 17 Jahre alte Aylin Tarhan aus Taunusstein-Wehen vermisst. Die Jugendliche verließ am Montagvormittag die Wohnung ihrer Eltern und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Aylin Tarhan ist ca. 170 cm groß, kräftig, hat schulterlange, schwarze Haare und ist möglicherweise mit einem schwarz/weißen Rock, einem schwarzen T-Shirt und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet. Sie könnte sich in, oder auf dem Weg nach, Reken (Gemeinde in NRW) befinden. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

