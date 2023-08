PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenfahndung +++ 17-Jährige aus Holzhausen über Aar vermisst

Bad Schwalbach (ots)

Hohenstein, Holzhausen über Aar, Klosterstraße, seit Montag, 14.08.2023, 07:00 Uhr

(he)Seit vergangenen Montag wird die 17-jährige Isabella Conny Mai aus Holzhausen über Aar vermisst. An diesem Tag verließ die Jugendliche gegen 07:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Klosterstraße. Bis zum darauffolgenden Mittwoch, den 16.08.2023 bestand noch ein Kontakt zu Isabella. Anschließend blockierte sie die Bezugspersonen auf ihrem Handy. Am heutigen Tag wurde die Polizei informiert. Die 17-Jährige ist circa 1,70 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare. Zum Zeitpunkt des Verlassens ihres Zuhauses trug sie schwarze Leggins, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze "Bomberjacke" sowie schwarze "Nike"-Schuhe mit einer weißen Sohle. Hinweise zum Aufenthaltsort von Isabella nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

