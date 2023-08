PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ 15-Jährige aus Niedernhausen vermisst +++ KORREKTUR !! Achtung, Fehler in der Altersangabe!

Bad Schwalbach (ots)

15-Jährige aus Niedernhausen vermisst,

Niedernhausen, Erlenweg, seit Mittwoch, 16.08.2023, 00:30 Uhr

************* In der am heutigen Tag um 15:44 Uhr veröffentlichten Pressemeldung zu der Vermissten hat sich ein Fehler eingeschlichen. In der Überschrift wird das Alter der Vermissten mit 15 Jahren angegeben. Im darauffolgenden Text der PM mit 16 Jahren. Dies ist nicht korrekt. Die Vermisste ist 15 Jahre alt. Die um 15:44 Uhr veröffentlichte Meldung wurde gelöscht. *************

(he)Seit der vergangenen Nacht wird die 15-jährige Julia Matuszczyk aus einer Wohngruppe in Niedernhausen vermisst. Julia verließ gestern ihre Wohnanschrift im Erlenweg und kehrte nicht zurück. Die Jugendliche ist circa 1,62 Meter groß und trägt dunkle mittellange Haare. Weiterhin habe sie eine hohe Stimme und spreche Hochdeutsch. Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Julia nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

