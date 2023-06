PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Vermisstenfahndung der Polizei - 80-Jährige aus Taunusstein-Orlen vermisst+++

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit dem heutigen Freitag, dem 02.06.2023 wird die 80 Jahre alte Irmgard Petroll aus Taunusstein-Orlen vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, der Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Frau Petroll wurde von einem Angehörigen zuletzt am 02.06.2023 gegen 12:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Saalburgstraße in Taunusstein-Orlen gesehen. Sie ist ca. 163 cm groß, hat eine schlanke Figur und kurze rötlich schimmernde Haare. Zuletzt hat sie eine dunkelgraue Fleecejacke, eine lange dunkle Hose sowie hellblaue Wanderschuhe getragen. Der Vermisste dürfte im Beisein ihres Hundes, eines schwarz-weißen Terriers sein.

Die Polizei Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen. Selbstverständlich kann diesbezüglich auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell