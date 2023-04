PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei - 26-Jähriger aus Eltville vermisst +++

Bad Schwalbach (ots)

(Sto) Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitag, dem 07.04.2023 wird der 26 Jahre alte Tobias Mohr vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, der Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Herr Mohr ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus in Eltville-Erbach untergebracht und wurde dort zuletzt am 06.04.2023 gegen 21:30 Uhr gesehen. Er ist ca. 175 cm groß, 80 kg schwer und hat eine sportliche Statur. Er hat schulterlange, dunkle Haare - oft zum Dutt geformt und trägt einen Bart. Letztmalig wurde er mit einer dunklen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gesehen, zudem soll er eine Reisetasche oder einen Koffer mit sich geführt haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Selbstverständlich kann diesbezüglich auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell