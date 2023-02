PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei - 41 Jahre alter Mann aus Bad Schwalbach vermisst,

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, An der Schmalmach,

Mittwoch, 01.02.2023, 16:45 Uhr

Seit Mittwoch, dem 01.02.2023, wird der 41-jährige Kenan Softic aus Bad Schwalbach vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei erbrachten bislang nicht die entscheidenden Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Herr Softic wurde zuletzt am Mittwochnachmittag in der Straße "An der Schmalmach" gesehen, als er dort die Wohnung von Familienangehörigen verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist serbischer Staatsangehöriger, etwa 180 cm groß und kräftig. Er hat kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Auffällig ist ein Muttermal an seinem rechtsseitigen Kinn. Zuletzt war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem dunkelblauen Pullover sowie schwarzen Sneakern der Marke "Reebok" bekleidet gewesen. Herr Softic könnte mit einem älteren, hellgrauen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen "RÜD-YY 385" unterwegs sein.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

