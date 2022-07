POL-RTK: +++ Eltville: Vermisste 87jährige aus Altenwohnheim - Öffentlichkeitsfahndung +++

Bad Schwalbach (ots) - Ein technischer Defekt an der Seilbahn zwischen Rüdesheim und dem Niederwalddenkmal löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Gegen 17:55 Uhr meldete der Betreiber der Seilbahn der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises den Ausfall der Hydraulik der Anlage. Da in diesem Zusammenhang auch der manuelle Notbetrieb ...

mehr