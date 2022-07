PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei in Wiesbaden - 15-Jähriger aus Jugendeinrichtung in Hohenstein-Holzhausen über Aar vermisst.

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Donnerstag, dem 30.06.2022 wird der 15-jährige Ahmed Burghil aus einer Jugendeinrichtung in Hohenstein-Holzhausen über Aar vermisst. Ahmed verließ die Einrichtung am Donnerstag gegen 14:00 Uhr und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er sich in Wiesbaden aufhalten. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Der Vermisste ist etwa 160 cm groß, hat eine normale Statur und trägt seine schwarzen, kurzen Haare zu einem "Undercut" gestutzt. Er war zuletzt mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet. Er könnte einen braunen Rucksack der Marke "Nike" und eine lila Tasche mit sich führen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell