PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: KORREKTUR zur Vermisstenmeldung vom 02.05.2022 +++ Lorch

Bad Schwalbach (ots)

In die Vermisstenmeldung vom 02.05.2022 hat sich ein Fehler im Alter des Vermissten eingeschlichen. Richtig ist:

56-Jähriger aus Lorch vermisst

Lorch Donnerstag, 28.04.2022, 12:30 Uhr

(sc) Seit Donnerstag wird der 56-jährige Ralf Stasker aus Lorch vermisst. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ist es nicht auszuschließen, dass sich Herr Stasker in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung. Herr Stasker ist ca. 185 cm groß. Als er zuletzt gesehen wurde, war er mit seinem Fahrrad unterwegs und trug eine schwarze Hose, ein orangenes Sportshirt und einen orangenen Wanderrucksack. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

