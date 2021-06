PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden - 15 Jahre alte Jugendliche aus Rüdesheim vermisst,

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Montag, dem 21.06.2021, wird die 15 Jahre alte Neele Kim Samira Köhler aus einer Jugendeinrichtung in Rüdesheim vermisst. Die Jugendliche kehrte am Montagabend nicht zur Einrichtung zurück und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Jugendliche hat Kontakte im Rheingau-Taunus-Kreis sowie in Wiesbaden. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie wurde zuletzt mit einer hellblauen Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet gesehen. Weiterhin könnte sie einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift "Puma" mit sich führen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell