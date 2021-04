PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz in Niedernhausen, Niederseelbach

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Nach Streitigkeiten in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Niedernhausen, OT Niederseelbach, in der Straße An der Heide zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Streifen der Polizei kamen hierbei zum Einsatz. Nach Sachverhaltsklärung konnte der Einsatz morgens gg. 06:00 Uhr beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

