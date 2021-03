PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Öffentlichkeitsfahndung nach dem 17-jährigen Farimba NIOKE+++

Bad Schwalbach (ots)

(cav) Seit Dienstagmittag, den 16.03.2021, wird der 17-Jährige Farimba NIOKE aus Oestrich-Winkel vermisst. Er wurde zuletzt von einem seiner Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel gesehen. Der Vermisste hat dunkle Haut, eine schlanke Statur, kurze schwarze krause Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0, bzw. bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345 - 3333 zu melden.

