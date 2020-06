PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Seniorin aus Idsteiner Altenheim vermisst - Hubschrauber im Einsatz

Bad Schwalbach (ots)

Seit Samstag, 27.06.2020, gegen 11:30 Uhr, wird eine 74 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenzentrums Phönix in Idstein vermisst. Die Suche nach der Seniorin führte tagsüber nicht zum Auffinden, sodass am Abend vor Einbruch der Dunkelheit auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt wurde, was zu einigen Beschwerden der Idsteiner Bürger führte. Noch in der Nacht wurde die Suche mit der Rettungshundestaffel des RTK fortgeführt. Bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 158 cm groß, graue Haare, trägt eine Brille, bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt, dunkler Hose und Sandalen. Auffällig ist ein schleppender Gang. Sie leidet unter Demenz.

Hinweise bitte an die Polizei in Idstein unter 06126-93940 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell