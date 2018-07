POL-RTK: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der L 3033

Bad Schwalbach (ots) - Am Freitag, 06.07.2018 gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer aus Pohlheim die L 3033 in Fahrtrichtung Geroldstein. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Motorradfahrer in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Infolge dieses Fahrfehlers kollidierte der Kradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw, der ordnungsgemäß in Richtung Niedergladbach fuhr. Zum Unfallzeitpunkt wurde der Pkw von einer 39-jährigen männlichen Person geführt. Weiterhin befanden sich seine 41-jährige Ehefrau, und die zwei Kinder im Alter von jeweils 5 Jahren im Pkw. Aufgrund der Kollision gerieten beide Fahrzeuge in den angrenzenden Grünbereich und waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 16-jährige Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Die Insassen des Pkw wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Wiesbadener Klinik. Für die Zeit der Unfallaufnahme und währender der Bergungsmaßnahmen war der Verkehr an der Unfallstelle nur eingeschränkt möglich. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 12.500,--EUR.

