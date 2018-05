POL-RTK: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten B417 bei Taunusstein

Bad Schwalbach (ots) - Am Samstag, den 05.05.2018 gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 72 jähriger Mann aus Hünfelden mit seinem Daimler Benz die B 417 von Taunusstein in Richtung Limburg. Ihm entgegen kam eine 46 jährige Frau aus Taunusstein mit 2 12 j. Kindern in ihrem Fahrzeug. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer des Daimler Benz auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Opel zusammen. Vermutlich war der Fahrer laut Zeugen durch die Bedienung seines Navigationsgerätes abgelenkt. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die 3 Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 10.000,- EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Gefertigt: Wölfel, PHKin

