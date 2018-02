POL-RTK: Schwerer Verkehrsunfall auf der B260 Gemarkung, Bad Schwalbach mit tödlichem Ausgang

Bad Schwalbach (ots) - Am heutigen Dienstag kam es gegen 16:05 Uhr auf der B 260, zwischen den Abfahrten "Ramschied" und "Emser Straße" zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58 jährige Verkehrsteilnehmerin aus Taunusstein befuhr mit ihrem Pkw BMW die B 260 aus Richtung Heidenrod kommend, in Richtung Schlangenbad. In einer leichten Rechtskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen entgegen kommenden Pkw Opel, eines 83 jährigen aus Bad Schwalbach. Dieser war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch Einsatzkräfte der Bad Schwalbacher Feuerwehr aus dem Fz. befreit. Beide Fahrzeugführer wurden mit schweren Verletzungen in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert, wo der 83 jährige jedoch am heutigen Abend seinen schweren Verletzungen erlag. Für die genaue Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt, beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis ca. 20.00 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06124 - 70780 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Gefertigt; Leibl, PHK und KvD-V

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell