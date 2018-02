POL-RTK: Pressemeldung der Polizeistation Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots) - Einbruch in Wohnhaus, 65321 Heidenrod- Laufenselden, Eisighofer Weg, 24.02.2018, 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr.

Am frühen Samstagabend hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Im Inneren wurde in allen Räumen nach Wertgegenständen und Bargeld gesucht. Die Bewohner konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht detailliert angeben was entwendet wurde. Allein der Sachschaden an der Terrassentür beträgt ca. 800 EUR .

Einbruch in Wohnhaus, 65321 Heidenrod- Kemel, Am Brandweiher, 24.02.2018, zwischen 08.00 Uhr und 23:00 Uhr

Auch hier verschafften sich die Einbrecher über eine rückwärtige Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räume. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bad Schwalbach um Ihre Mithilfe. Wer hat am Samstag, dem 24.02.2018, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen. Hinweise bitte unter der Tel. Nummer: 06124- 70780. Tipps und Hinweise, wie man sich vor derartigen Einbrüchen schützen kann, finden Sie auf unserer Internetseite: www.Polizei.Hessen.de

Rainer Holl KHK und KvD

