POL-RTK: Bedrohung auf dem Schlangenbader Friedhof durch Errichten von Schein-Gräbern

Bad Schwalbach (ots) - In der Zeit vom 12.12.17 bis zum 22.12.17 kam es auf dem Friedhof in der Omsstraße Schlangenbad zu einer Bedrohung durch das Errichten zweier Schein-Gräber, an deren Kopfende zwei Kreuze standen, die mit den Namen zweier quicklebendiger Bewohner aus Schlangenbad (84 und 86 Jahre alt) und einem in der Zukunft liegenden Sterbedatum versehen waren. Festgestellt wurden die linksseitig der Kapelle liegenden "Gräber" durch eine Verwandte der beiden Bedrohten, die den Umstand sofort der Polizei meldete. Die Polizei in Bad Schwalbach hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum den Aufbau dieser Gräber beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 70780 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

gefertigt: Schwarz, POK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell