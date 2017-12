POL-RTK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Schwalbach (ots) -

Ort: Gemarkung 65232 Taunusstein, Bundesstraße 417 zwischen Jagdschloss Platte und Abfahrt Taunusstein-Wehen

Zeit: Sonntag, 23.12.2017, ca. 16.20 Uhr

Verursacher: männlich, 49 Jahre alt, wohnhaft in Idstein; Verletzungen: multiple Prellungen und Schnittwunden

Kfz: Pkw Peugeot, Typ 206, rundum beschädigt nach Überschlag, Schadenshöhe ca. 2000,00 Euro (Totalschaden)

Ein 49-jähriger Idsteiner befuhr die B417 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Taunusstein. Bei einem Überholvorgang am Ende der zweispurigen Richtungsfahrbahn in Richtung Taunusstein verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die B417 musste ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

gefertigt: Schwenk, PHK und KvD

