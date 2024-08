Polizei Eschwege

POL-ESW: -Öffentlichkeitsfahndung- 22-jähriger Tatverdächtiger flieht nach Vorführung beim Amtsgericht Eschwege; Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Flüchtigen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Der 22-jährige Tatverdächtige, der am vergangenen Sonntag auf einem Volksfest in Bad Sooden-Allendorf im Rahmen einer Auseinandersetzung einen 23-Jährigen mit einem Cuttermesser am Hals verletzt haben soll, ist nach seiner richterlichen Vorführung beim Eschweger Amtsgericht am späteren Montagnachmittag geflohen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Kurz nach Verlassen des Gerichtsgebäudes auf dem Weg zum Gefangenentransportfahrzeug flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß, bevor dieser in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel gebracht werden konnte. Die genauen Umstände der Flucht sind derzeit Gegenstand intensiver interner Ermittlungen zu dem Vorfall.

Zuvor war dem 22-jährigen Tatverdächtigen in seiner richterlichen Anhörung wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vom 18.08.2024 in Bad Sooden-Allendorf (s. auch PM vom 19.08.2024, 15.04 Uhr) ein Untersuchungshaftbefehl eröffnet worden.

Unmittelbar nach seiner fußläufigen Flucht in Richtung Innenstadt Eschwege, sind sofort umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet worden, die bislang aber nicht zum Ergreifen des 22-Jährigen führten. Im Zuge der Suchmaßnahmen wurde u.a. auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Maßnahmen wurden am Montag bis in den Abend und am Dienstag fortgesetzt. Um die ersten Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden, wendet sich die Polizei erst jetzt an die Öffentlichkeit. Die intensiven Suchmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen werden nach wie vor unter Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Fahndung- und Ermittlungsmöglichkeiten weiter fortgeführt. Darüber hinaus erhoffen sich die ermittelnden Beamten jetzt zusätzlich unterstützende Hinweise aus der Bevölkerung mit der nachfolgenden Öffentlichkeitsfahndung, um den Tatverdächtigen zeitnah ergreifen und der U-Haft zuführen zu können.

Gesucht wird der

Sobhi A. H.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vom Montag (siehe auch aktuelles Lichtbild):

-männlich -22 Jahre alt (zugleich scheinbares Alter) -ca. 180 cm groß -schwarze, glatte, kurze z.T. an den Seiten rasierte Haare -pockennarbiges Gesicht mit Stirnnarbe -leichter Kinnbart (Pflaum) -Ansatz eines Oberlippenbartes -spricht Deutsch mit leichtem Akzent -charakteristische, frische Wunde am Hinterkopf -frische Schürfwunde am linken Ellenbogen -frische, längere Schürfwunde an der linken Gesichtshälfte

-Bekleidung (zum Zeitpunkt der Flucht): -weißer Einmalanzug -schwarze Schuhe

Gefahrenhinweis:

Der Tatverdächtige ist neben dem Vorfall am Sonntag in Bad Sooden-Allendorf bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund dieses Umstands und im Zusammenhang mit den Umständen der Tat am Sonntag lässt sich nicht ausschließen, dass sich der Tatverdächtige auch weiterhin aggressiv zeigen könnte und im Hinblick der zu erwartenden Haft nach wie vor versuchen wird, sich seiner Verhaftung zu entziehen. Aus diesem Grund rät die Polizei unbedingt davon ab, den Flüchtigen anzusprechen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Eschwege unter den folgenden Rufnummern entgegen:

05651 / 925 - 260

05651 / 925 - 261

Sollte der Gesuchte aktuell gesehen werden, bitte über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise in der Sache entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Staatsanwaltschaft Kassel-Pressestelle-; Dr. Schwirzer, Oberstaatsanwalt

