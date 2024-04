Polizei Eschwege

POL-ESW: Öffentlichkeitsfahndung nach mehreren Tankbetrügereien

Eschwege (ots)

Die Polizei in Eschwege sucht nach mehreren Tankbetrügereien einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen am 11.11.23, am 31.12.23 und am 10.01.24 jeweils an der Honsel-Tankstelle in Meinhard-Grebendorf vorgefahren zu sein, um dort das mitgeführte Auto zu betanken und dann im Anschluss ohne Bezahlung davon zu fahren. An den Fahrzeugen waren jeweils zuvor entwendet amtliche Kennzeichen angebracht. Bei dem Tankbetrug am 10.01.24 fuhr der Tatverdächtige um 18:45 Uhr mit einem roten Peugeot auf das Tankstellengelände in Meinhard-Grebendorf vor. An diesem waren die Kennzeichen "ESW-MZ 38" angebracht, die kurz zuvor auf dem Schwimmbadparkplatz "Espada" in Eschwege von einem anderen Pkw entwendet worden waren.

In den beiden anderen Taten wurde ein grauer Pkw der Marke Citroen Xsara benutzt. Die angebrachten Kennzeichen wurden in einem Fall in Niederhone, in dem anderen Fall in Heilbad Heilgenstadt gestohlen.

Die Polizeistation in Eschwege bittet daher um Hinweise zur Person des Tatverdächtigen mit dem angefügten Foto sowie dem nachstehenden link zur Öffentlichkeitsfahndung.

https://k.polizei.hessen.de/1848123154

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer: 05651/9250.

