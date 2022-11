Polizei Eschwege

POL-ESW: Suche nach vermisster 65-jähriger Ingrid L. aus Eschwege; Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeistation in Eschwege bittet in einer aktuellen Vermisstensache um Hinweise zum Aufenthaltsort der 65-jährigen Ingrid L. aus Eschwege. Am gestrigen Montagmorgen hat die 65-Jährige gegen etwa 07.30 Uhr ihr gewohntes Lebensumfeld in Eschwege verlassen und ist nicht an ihrer Arbeitsstelle in Eschwege erschienen. Nachdem das unerwartete Fernbleiben der 65-Jährigen durch den Arbeitgeber mitgeteilt wurde, ist Ingrid L. von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet geworden. Ein von der Vermissten benutztes Kraftfahrzeug (Pkw Jetta, Farbe grau), mit dem sie gestern Morgen von ihrer Wohnadresse aufgebrochen war, ist dann im Zuge der ersten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gestern Nachmittag auf einem Parkplatz am Stadtbahnhof in Eschwege aufgefunden worden. Von dort verliert sich ihre Spur.

Ingrid L. ist 65 Jahre alt und ca. 172 cm groß. Sie hat schulterlange braune Haare und war zuletzt mit einem schwarzen, hüftlangen Mantel, sowie einem dunkelbraunen Kleid und einem mehrfarbigen Wollpullover bekleidet.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen bislang erfolglos blieben und Kontaktaufnahmen zu der Frau über deren Mobiltelefon scheiterten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mitfahndung nach der vermissten 65-jährigen Frau, die sich eventuell in hilfloser Lage befindet und zudem dringend auf Medikamente angewiesen ist.

Hinweise in dem Fall und zum Aufenthaltsort von Ingrid L. erbittet die Polizeistation Eschwege unter der Nummer 05651/925-0. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise in der Sache entgegen.

