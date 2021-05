Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermisstensache

Eschwege (ots)

Eine 11-Jährige aus Eschwege wurde am vergangenen Dienstagabend (11.05.21), um 23:22 Uhr, durch die Eltern bei der Polizeistation Eschwege als vermisst gemeldet. Die 11-Jährige hatte an diesem Tag, um 16:00 Uhr, die elterliche Wohnung in der Oderstraße in Eschwege verlassen. Sie ist bekannt dafür, dass sie des Öfteren von zu Hause aus abgängig ist, bisher aber immer wieder zu ihren Eltern zurückkehrte. Da die Suche nach dem Kind an den bekannten Aufenthaltsorten bislang ohne Erfolg verlief, wendet sich die Eschweger Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort des vermissten Mädchens. Die Vermisste ist von schlanker Gestalt und ca. 145 cm groß. Sie hat dunkle lange Haare. Bekleidet war sie bei ihrem Verschwinden mit einem weißen Pullover, einer blauen Jeanshose und weißen Adidas-Schuhen. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

