POL-ESW: Vermisstensache

Die Polizeistation Eschwege sucht aktuell nach dem vermissten Yanzen W., der letztmalig am 06.01.21 in der Mittagszeit in seiner Wohnung in Bad Sooden-Allendorf gesehen wurde. Der Vermisste leidet an geistigen Beeinträchtigung und hatte in diesem Zusammenhang am 07.01.21 einen Arzttermin zu dem er nicht erschien. Am 10.01.21 war eine Heimreise nach China geplant, entsprechende Reiseunterlagen wurden in der Wohnung des Vermissten aufgefunden. Die bisherige Suche im Stadtgebiet von Bad Sooden-Allendorf und den angrenzenden Waldgebieten verlief negativ, am heutigen Vormittag wird die Suche mit einem Suchhund (mantrailer) fortgesetzt.

Hinweise auf den Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

