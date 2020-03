Polizei Eschwege

POL-ESW: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eschwege (ots)

Die Polizeidirektion Werra-Meißner bittet um Hinweise nach einem Computerbetrug, der sich am 29.11.2019 in den Räumen der Kreissparkasse Werra-Meißner in der Filiale in der Bahnhofstraße in Wanfried ereignet hat.

Um 10:23 Uhr hat an diesem Vormittag eine bislang unbekannte männliche Person an dem dortigen Geldautomaten zwei Bargeldabhebungen getätigt und dabei eine Bargeldsumme von 4010,00 Euro betrügerisch erlangt.

Da bisherige Ermittlungen zur Identität des Tatverdächtigen erfolglos verliefen, bittet die Polizei in Eschwege um Hinweise, die zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen führen, unter der Telefonnummer 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

