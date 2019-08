Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 02.08.2019 -Öffentlichkeitsfahndung-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahndung nach unbekanntem männlichen Täter nach Diebstahl und Computerbetrug

Am Montag, 11.02.2019 zwischen 09.00 Uhr und 11.15 Uhr, wurde einem Patienten des Klinikum Werra-Meißner in Eschwege während einer behandlungsbedingten Abwesenheit die Geldbörse mit diversem Inhalt aus dem Patientenzimmer gestohlen. Wie sich herausstellte, wurde noch am gleichen Tag um 11.31 Uhr in der Filiale der Volks-und Raiffeisen-Bank, Reichensächser Straße 10 in 37269 Eschwege, von einem unbekannten männlichen Täter mittels einer Kreditkarte aus der zuvor entwendeten Geldbörse ein Bargeldbetrag in Höhe von 770.-EUR unberechtigt abgehoben.

Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei erfolglos verliefen, erhofft man sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung, durch die Veröffentlichung des vorliegenden Bildes, dass den mutmaßlichen Täter zeigt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen oder anderweitige, sachdienliche Hinweise geben?

Weitere Informationen und Lichtbilder sind auch auf der Internetseite www.polizei.hessen.de/Fahndung/Personen einsehbar. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell