POL-ESW: Pressebericht vom 03.04.19

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte heute Morgen, um 05:25 Uhr, eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard, die die B 27 zwischen Eschwege und Albungen befuhr. In Höhe von "Strahlshausen" kam es zum Zusammenstoß, dabei wurde der Rehbock tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: ca. 5000 EUR.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Vormittag in der Stendellstraße in Eschwege. Um 10:31 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Up beim Ausparken im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte das flüchtige Fahrzeug, das von einer 82-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde, ermittelt werden. Schaden: ca. 800 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird auf dem Parkplatz "Werdchen" in Eschwege angezeigt. Zwischen 09:30 Uhr und 18:15 Uhr wurde dort am gestrigen Tag ein grauer Audi A 3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Der Verursacher war flüchtig, konnte aber auch in diesem Fall ermittelt werden. Demnach handelt es sich um eine 78-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf.

Bei zwei weiteren Unfallfluchten sucht die Polizei noch die Verursacher:

Vermutlich auf dem Parkplatz des Stadtteilladens im Jasminweg in Eschwege wurde ein VW Golf im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls steht nicht fest, festgestellt wurde er durch die Halterin am 01.04.19, um 18:00 Uhr. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben.

Zwischen 14.45 Uhr und 15:40 Uhr wurde am gestrigen Tag ein Opel Meriva in der Straße "Hinter der Mauer" in Eschwege angefahren, wodurch Sachschaden am rechten Außenspiegel entstand.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein Leichtkraftrad der Marke "Her Chee" mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-L 247" wurde in der Nacht vom 01./02.04.19 in der Mauerstraße in Eschwege gestohlen. In seiner Anzeige am heutigen Morgen gab der Geschädigte an, dass er den Kraftroller am Abend des 01.04.19, um 20.00 Uhr, mit dem Lenkradschloss gesichert vor dem Haus abgestellt habe. Der Diebstahl wurde bereits am 02.04.19, um 06:00 Uhr, bemerkt. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Am 01.04.19, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bad Sooden-Allendorf ein grüner Skoda Fabia beschädigt. Sowohl der linke vordere Kotflügel als auch die Fahrertür wurden verkratzt. Schaden: 500 EUR; Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 13:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3247 zwischen Netra und Altefeld, als ein Reh plötzlich auf die Fahrbahn lief. Das Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die Gartenstraße in Fürstenhagen und beabsichtigte in die Straße "Am Berge" einzubiegen. Beim "Schalten" geriet sie unabsichtlich in den Rückwärtsgang, und fuhr so rückwärts gegen einen Telefonverteilerkasten, der dadurch umfiel und stark beschädigt wurde. Schaden: ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3389 von der B 451 kommend in Richtung Dohrenbach. Beim Abbiegen auf einen rechts gelegenen Parkplatz verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab, durchfuhr den dortigen Straßengraben und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht; am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

Am 01.04.19 ereignete sich in der Kasseler Straße in Hundelshausen ein Auffahrunfall. Um 16:50 Uhr musste ein 52-Jähriger aus Hessisch Lichtenau seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 71-jährige Motorradfahrer aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr auf. Der Kradfahrer blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 1600 EUR angegeben.

Auf dem Tankstellengelände in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ereignete sich ein Unfall am 01.04.19, um 16:20 Uhr. Eine 72-Jährige aus Witzenhausen fuhr nach ihrem Tankvorgang los und streifte dabei den vor ihr stehenden Pkw. Zunächst fuhr die 72-Jährige weiter, bemerkte daheim aber den Unfallschaden und kehrte entsprechend zur Tankstelle zurück, um ihren Pflichten nachzukommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

